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De passagem por Aquidauana, venezuelana já rodou 39,5 mil Km em uma Kombi

Ela passou por seis países da América do Sul, vendendo seus artesanatos

Renan Nucci

Publicado em 17/01/2019 às 15:10

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A venezuelana Noelia Guerrero, de 38 anos, está de passagem por Aquidauana. Ela chegou ao Brasil a uma semana por meio da fronteira com a Bolívia, entrou por Corumbá, e pretende conhecer outros estados, sempre vendendo seus artesanatos e trocando experiências com as amizades que faz pelo caminho.

Ela conta que iniciou a viagem há cerca de dois anos e meio, passando por seis países num total de 39,5 mil quilômetros rodados dentro de uma Kombi ano 1972. “Estou conhecendo o Brasil. Entrei há uma semana pela Bolívia e pretendo fazer manutenção da Kombi e depois vender meus produtos aqui em Aquidauana”, disse ela.

Noelia já passou por países como Peru, Colômbia, Equador e Bolívia, além da própria Venezuela e do Brasil. Em solo brasileiro, conheceu cidades como Porto Belo, Rio Branco, Manaus e agora veio por Mato Grosso do Sul. “Não sei por quanto tempo vou ficar, mas vou vender as coisas aqui e na Lagoa [Parque da Lagoa Comprida”, finalizou ela, que estava na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, no centro.

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