Previsão é de chuva, mas com calorão de 32°C em Aquidauana

Embora a previsão seja para chuva de tarde neste domingo (20) em Aquidauana, o calor ainda não dá trégua e hoje os termômetros ainda podem marcar 32°C em Aquidauana e Anastácio, informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Já a mínima não fica abaixo de 23°C. Além disso, a umidade relativa do ar oscila entre 85% e 55%.

O dia amanheceu com céu claro, a parcialmente nublado. De tarde o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e a noite nublado a parcialmente nublado com chuva isolada.

Em Campo Grande só deve chover entre a tarde e noite hoje. Pela manhã o sol deve predominar, mas entre nuvens porque o dia deve permanecer parcialmente nublado. A temperatura máxima será de 32°C.

No sudoeste do estado, em Amambai, a chuva também deve chegar só depois do almoço, mas a temperatura já é mais agradável na cidade a máxima não passa dos 29°C.

Em Pedro Gomes, oeste do estado, o tempo não será diferente, céu amanhece parcialmente nublado e a chuva deve chegar a tarde. A máxima deve ser de 32°C.