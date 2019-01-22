Terça será mais um dia quente com possibilidade de chuva à tarde em Aquidauana

Clima
Os termômetros podem chegar a marcar até 36°C e a mínima não fica abaixo de 24°C
A terça-feira será mais um dia de calorão e possibilidade de chuva a tarde em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os termômetros podem chegar a marcar até 36°C e a mínima não fica abaixo de 24°C.
Além disso, a previsão e do céu estar claro a parcialmente nublado pela manhã. Já pela tarde, o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS