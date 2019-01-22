Terça será mais um dia quente com possibilidade de chuva à tarde em Aquidauana

A terça-feira será mais um dia de calorão e possibilidade de chuva a tarde em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os termômetros podem chegar a marcar até 36°C e a mínima não fica abaixo de 24°C.

Além disso, a previsão e do céu estar claro a parcialmente nublado pela manhã. Já pela tarde, o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.