Casa do Trabalhador oferece vagas para mecânico e salgadeira nesta quarta em Aquidauana

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e Anastácio nesta terça-feira (22). Há vagas para área urbana. Confira:

Vagas locais(Aquidauana e Anastácio):

- Mecânico de caminhão(experiente)

-Salgadeira(ter experiência em fazer todos os tipos de salgados)

Vagas regionais(Rural/Outras cidades):

- Não há vagas.

Casa do Trabalhador está localizado na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.

Horário de funcionamento é das 7h as 13h, de segunda a sexta-feira.