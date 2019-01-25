Sexta-feira deve ser mais um dia quente com possibilidade de chuva em Aquidauana

Clima
A máxima pode chegar a 34ºC enquanto a mínima não fica abaixo de 26ºC
A sexta-feira deve ser mais um dia quente com previsão de chuva de tarde em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima pode chegar a 34ºC enquanto a mínima não fica abaixo de 26ºC.
O dia começa com céu parcialmente nublado a claro. Já de tarde, pode chover com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
A umidade relativa do ar fica entre 90% e 55%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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