Sexta-feira deve ser mais um dia quente com possibilidade de chuva em Aquidauana

A sexta-feira deve ser mais um dia quente com previsão de chuva de tarde em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima pode chegar a 34ºC enquanto a mínima não fica abaixo de 26ºC.

O dia começa com céu parcialmente nublado a claro. Já de tarde, pode chover com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A umidade relativa do ar fica entre 90% e 55%.