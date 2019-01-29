Consumidores denunciam e Câmara de Aquidauana agenda reunião sobre conta de luz

O Poder Legislativo de Aquidauana agendou para a próxima quinta-feira (31) uma reunião às 9hs que deverá contar com representantes da Energisa, Ministério Publico Estadual, Defensoria Publica, OAB-Aquidauana e Procon para tratar da questão das denuncias em relação a cobrança indevida na conta de energia elétrica.

A reclamação vem de milhares de consumidores em vários municípios de Mato Grosso do Sul e a inspeção no medidor de energia elétrica pelo Inmetro tem custo. Se houver irregularidades a empresa paga, mas se estiver tudo certo, o consumidor paga valores acima de R$ 53,00". Em Campo Grande o Ministério Publico Estadual instaurou processo sobre o caso e solicitou informações junto à Aneel.

Caso sejam registradas irregularidades pela Energisa, o MPE poderá tomar as medidas cabíveis na Justiça. O consumidor que está se sentindo lesado também deve reclamar diretamente à ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica que disponibiliza acesso através do Espaço do Consumidor no portal www.aneel.gov.br. Formalizar a denuncia é de suma importância, caso contrário, os abusos podem ter continuidade.

Segundo informações do Procon-MS a Energisa ocupa a primeira posição no número de reclamações em Mato Grosso do Sul. “Recebemos quase 2 mil reclamações contra a empresa em Mato Grosso do Sul nos últimos 10 dias”, contou o superintendente do Procon/MS. A maior parte das reclamações se deve ao aumento no valor das contas de energia elétrica. Outras são com relação a falta de ressarcimento por danos elétricos e a não religação do fornecimento no prazo de 24 horas.

O Governo do Estado esclarece que o Procon e o Inmetro, que são órgãos fiscalizadores estão à disposição para defender a população de possíveis abusos. Os vereadores de Aquidauana entendem que existe um problema que precisa ser resolvido rápido. Mesmo não havendo aumento de tarifa, mesmo assim muitos consumidores receberam a conta com valores acima da média.

Clientes da empresa usam a rede social para denunciar suposta elevação nos valores das contas de energia elétrica que receberam em janeiro deste ano, que se referem ao consumo registrado no mês anterior, ou seja, em dezembro de 2018.

Deputados de MS estudam abrir uma investigação na Assembléia Legislativa contra a concessionária Energisa, após receber diversas reclamações de consumidores que se mostraram surpresos com o aumento nas contas de energia elétrica em janeiro deste ano.

Segundo informou o presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, vereador Mauro do Atlântico a iniciativa da reunião é de todos os vereadores, pois eles estão sendo procurados pelos consumidores que não se conformam com a situação. “A revisão das contas é prioridade”.

Representantes dos veículos de comunicação de Aquidauana também estão sendo convidados para a reunião, pois só assim as informações sobre a questão vão chegar ao consumidor aquidauanense.