Último dia do mês tem máxima de 38ºC em Aquidauana

A quinta-feira deve ser de calorão em marca recorde. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) os termômetros podem alcançar até 38ºC nesta quinta-feira (31) – por enquanto a maior temperatura da semana – em Aquidauana.

O dia começa com céu claro a parcialmente nublado. A boa notícia, para quem não é muito chegado no calor, é que de tarde há previsão de chuva em pontos isolados.

A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 55%. d