Último dia do mês tem máxima de 38ºC em Aquidauana

Aquidauana
O dia começa com céu claro a parcialmente nublado
A quinta-feira deve ser de calorão em marca recorde. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) os termômetros podem alcançar até 38ºC nesta quinta-feira (31) – por enquanto a maior temperatura da semana – em Aquidauana.
O dia começa com céu claro a parcialmente nublado. A boa notícia, para quem não é muito chegado no calor, é que de tarde há previsão de chuva em pontos isolados.
A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 55%. d
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS