Funcionário de empresa morre após cair de telhado em Aquidauana

Tragédia
A vítima não estava usando todos os equipamentos de segurança
Funcionário de uma empresa morreu na tarde de ontem (31) depois de cair de uma altura de aproximadamente 5 metros em Aquidauana. Celso Pereira Barros, 42 anos, prestava manutenção no telhado de um barracão quando caiu. A vítima não estava usando todos os equipamentos de segurança.
Segundo o registro policial, o gerente da empresa relatou que, Celso despencou do telhado quando uma das telhas onde pisava quebrou.
O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu a vítima até o Pronto Socorro, porém ela não resistiu aos ferimentos e morreu.
De acordo com o gerente, o funcionário trabalhava há 13 anos no local e tinha comportamento exemplar. Contudo, no momento do acidente ele estava usando apenas botas e capacetes de segurança, faltando o cinto.
O caso foi registrado na delegacia de Aquidauana como morte a esclarecer.
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