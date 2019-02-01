Funcionário de empresa morre após cair de telhado em Aquidauana

Funcionário de uma empresa morreu na tarde de ontem (31) depois de cair de uma altura de aproximadamente 5 metros em Aquidauana. Celso Pereira Barros, 42 anos, prestava manutenção no telhado de um barracão quando caiu. A vítima não estava usando todos os equipamentos de segurança.

Segundo o registro policial, o gerente da empresa relatou que, Celso despencou do telhado quando uma das telhas onde pisava quebrou.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu a vítima até o Pronto Socorro, porém ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com o gerente, o funcionário trabalhava há 13 anos no local e tinha comportamento exemplar. Contudo, no momento do acidente ele estava usando apenas botas e capacetes de segurança, faltando o cinto.

O caso foi registrado na delegacia de Aquidauana como morte a esclarecer.