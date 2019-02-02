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Reunião debate conta de energia na Câmara de Aquidauana

Essa mobilização que contesta a conta de luz do último mês vem se espalhando pelos municípios de MS

Guilherme Henrique

Publicado em 02/02/2019 às 13:39

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A Câmara de Aquidauana promoveu na última quinta-feira (31) uma reunião que contou com a presença de vereadores de Aquidauana e Anastácio, OAB-Aquidauana, Procon de Aquidauana e Anastácio além de dirigentes da Energisa.

A pauta foi as várias reclamações em relação a conta de energia com valores altos e que gerou desconfiança em praticamente todos os municípios de Mato Grosso do Sul

Houve diversas manifestações em defesa do consumidor, inclusive por parte dos vereadores, representante da OAB e da Prefeitura de Anastácio. A possibilidade de ação civil pública contra o que eles chamam de abuso, não está descartada.

“Se você, cliente Energisa discorda do valor de sua conta de energia deve procurar imediatamente o Procon de sua cidade”, divulgou a assessoria de comunicação da Casa de Leis.

A vereadora Lenilda em determinado momento se manifestou a favor de moradores rurais, que constantemente reclamam de falta de energia e pagam muito caro. “A situação precisa ser averiguada sob o manto da legalidade”.

O valor que está sendo cobrado, de acordo com os vereadores, tira o alimento da mesa do trabalhador. "Sacrifica sua família".

Segundo o dirigente do Procon de Aquidauana o parcelamento discutido com a empresa em Campo Grande não é o remédio para o problema.

Essa mobilização que contesta a conta de luz do último mês vem se espalhando pelos municípios de MS.

Outro lado - Já a Energisa continua afirmando que não há erro e que a temperatura pode sim, fazer diferença no consumo.

O usuário da empresa pode inclusive reclamar na sede da Energisa em Aquidauana e solicitar uma vistoria no medidor de energia.

No caso de vistoria pelo Inmetro órgão fiscalizador do Governo Federal é cobrado uma taxa que varia de R$ 9,00 a R$ 20,OO. Cada cliente deve encaminhar a sua reclamação.

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