Reunião debate conta de energia na Câmara de Aquidauana

Abusos
Essa mobilização que contesta a conta de luz do último mês vem se espalhando pelos municípios de MS
A Câmara de Aquidauana promoveu na última quinta-feira (31) uma reunião que contou com a presença de vereadores de Aquidauana e Anastácio, OAB-Aquidauana, Procon de Aquidauana e Anastácio além de dirigentes da Energisa.
A pauta foi as várias reclamações em relação a conta de energia com valores altos e que gerou desconfiança em praticamente todos os municípios de Mato Grosso do Sul
Houve diversas manifestações em defesa do consumidor, inclusive por parte dos vereadores, representante da OAB e da Prefeitura de Anastácio. A possibilidade de ação civil pública contra o que eles chamam de abuso, não está descartada.
“Se você, cliente Energisa discorda do valor de sua conta de energia deve procurar imediatamente o Procon de sua cidade”, divulgou a assessoria de comunicação da Casa de Leis.
A vereadora Lenilda em determinado momento se manifestou a favor de moradores rurais, que constantemente reclamam de falta de energia e pagam muito caro. “A situação precisa ser averiguada sob o manto da legalidade”.
O valor que está sendo cobrado, de acordo com os vereadores, tira o alimento da mesa do trabalhador. "Sacrifica sua família".
Segundo o dirigente do Procon de Aquidauana o parcelamento discutido com a empresa em Campo Grande não é o remédio para o problema.
Essa mobilização que contesta a conta de luz do último mês vem se espalhando pelos municípios de MS.
Outro lado - Já a Energisa continua afirmando que não há erro e que a temperatura pode sim, fazer diferença no consumo.
O usuário da empresa pode inclusive reclamar na sede da Energisa em Aquidauana e solicitar uma vistoria no medidor de energia.
No caso de vistoria pelo Inmetro órgão fiscalizador do Governo Federal é cobrado uma taxa que varia de R$ 9,00 a R$ 20,OO. Cada cliente deve encaminhar a sua reclamação.
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