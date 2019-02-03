Homem é denunciado por espancar cachorro na Vila Pinheiro, em Aquidauana

Homem de 43 anos morador na Vila Pinheiro, em Aquidauana, foi denunciado por maus-tratos a animais, depois de supostamente espancar o próprio cachorro. O animal foi encontrado com ferimentos na cabeça e nas patas.

Segundo boletim de ocorrência, uma testemunha acionou a Polícia Militar na tarde de ontem informando o ocorrido. Na casa do homem, os militares encontraram o animal machucado e foram informados que o agressor havia saído momentos antes.

A esposa do suspeito alegou não ter presenciado as agressões. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) também acompanhou a ocorrência e o caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, para registro do boletim.