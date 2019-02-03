Homem é denunciado por espancar cachorro na Vila Pinheiro, em Aquidauana

Aquidauana
Suspeito responde pelo crime de maus-tratos a animais
Homem de 43 anos morador na Vila Pinheiro, em Aquidauana, foi denunciado por maus-tratos a animais, depois de supostamente espancar o próprio cachorro. O animal foi encontrado com ferimentos na cabeça e nas patas.
Segundo boletim de ocorrência, uma testemunha acionou a Polícia Militar na tarde de ontem informando o ocorrido. Na casa do homem, os militares encontraram o animal machucado e foram informados que o agressor havia saído momentos antes.
A esposa do suspeito alegou não ter presenciado as agressões. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) também acompanhou a ocorrência e o caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, para registro do boletim.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS