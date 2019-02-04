Cliente “usa” provador de loja para furtar peças, mas câmeras registram ação

Aquidauana
Proprietária da loja disse que mulher entrou no provador com 10 peças de roupas, devolveu cinco e foi embora
A proprietária de uma loja de roupas, de 39 anos, procurou a Polícia Civil de Aquidauana depois de as câmeras de segurança do estabelecimento confirmarem um furto. A suspeita “usou” o provador do comércio para esconder cerca de cinco peças.
Conforme o boletim de ocorrência, a suspeita pegou aproximadamente dez peças de roupas de modelo feminino e entrou em um provador da loja. Logo depois, a mulher saiu, devolveu apenas cinco peças e saiu do local sem comprar nada.
A dona da loja localizada no Centro de Aquidauana pontuou que a mulher já havia comprado na loja, mas que após a suspeita conferiu as câmeras de monitoramento e a gravação confirmou a ação. O caso foi registrado como furto.
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