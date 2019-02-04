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Saúde

Saúde de Aquidauana intensifica combate aos mosquitos e prevenção à dengue e leishmaniose

Hoje a equipe da Coordenadoria de Controle de Vetores está fazendo o trabalho de fiscalização das residências na Vila Cidade Nova

Guilherme Henrique

Publicado em 04/02/2019 às 12:05

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A combinação das chuvas e das altas temperaturas é condição climáticas que favorece e muito a proliferação dos mosquitos e, consequentemente, o surgimento de casos de dengue, zika, chikungunya e leishmaniose.

Nesse período e com essas condições ideais para o mosquito, o contato da água das chuvas com os ovos dos mosquitos dão origem aos novos vetores. Assim, o acúmulo de água possibilita o surgimento de novos criadouros, pois as fêmeas procuram sempre por locais quentes e úmidos para depositar seus ovos. Esse ciclo de proliferação é extremamente perigoso e precisa ser combatido durante o ano inteiro, com tarefas simples de cada morador, de eliminar a água parada em latas, embalagens, vasos, garrafas e etc.

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde diante desse período em que é propenso a proliferação dos mosquitos e o surgimento de casos de dengue e outras doenças transmitidas por esses vetores, tem intensificado as ações de educação em saúde e visita às casas.

Hoje, 04, logo cedo, a equipe da Coordenadoria de Controle de Vetores está fazendo o trabalho de fiscalização das residências na Vila Cidade Nova, visitando para ver se há criadouros de mosquito, sensibilizando os moradores sobre a prevenção e combate aos vetores, principalmente, nesse período de chuvas e calor.

Amanhã e quarta, dias 05 e 06, às 7 horas, a equipe de Educação em Saúde, da Coordenadoria de Controle de Vetores também estará realizando palestra no ESF da Nova Aquidauana (dia 05) e na Associação de Moradores da Vila 40 (dia 06), explicando para a comunidade e pacientes das ESFs sobre os mecanismos de prevenção e combate ao mosquito Aedes - que transmite a dengue, zika e chikungunya - e ao mosquito Flebotomíneos, transmissor da Leishmaniose. 

É importante lembrar que o trabalho dos agentes de endemias nas casas precisa da colaboração dos moradores. Quando o agente, uniformizado e identificado, chegar em sua residência autorize a entrada e acompanhe-o na fiscalização do seu quintal.


Além da cidade, a equipe de agentes de endemias também atuam nas aldeias e distritos. Na última sexta-feira, dia 1º de fevereiro, como trabalho de entomologia, os agentes instalaram armadilhas para capturar o vetor transmissor da leishmaniose, na Aldeia Bananal. As armadilhas permanecem no local por um período de três dias e o trabalho é intensificado na localidade, haja vista que foi notificada a suspeita de contaminação de um cidadão. 

SERVIÇO -  Para denunciar casos de criadouros do mosquito ou demais informações, a Coordenadoria de Controle de Vetores está no endereço Rua Aniceto Rondon nº 595, Vila Cidade Nova, telefone: 67 – 3241-6523. O expediente é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17 horas.

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