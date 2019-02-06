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Última missa pela morte do Padre Thiago será ás 10h desta quarta em Aquidauana

Após celebração, o corpo será levado à Curitiba (PR), onde ocorrerá o sepultamento

Guilherme Henrique

Publicado em 06/02/2019 às 08:00

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A última missa de corpo presente pela morte do padre Thiago Palmeira Machado será realizada a partir das 10h desta quarta-feira (6) na Igreja Matriz de Aquidauana. Em forma de vigília, o ex-pároco do município é velado desde às 23h30 de ontem (5).

O padre Thiago Palmeira Machado faleceu pela manhã de ontem em decorrência de uma crise aguda de pancreatite.

Após celebração, o corpo será levado à Curitiba (PR), onde ocorrerá o sepultamento.

Passagem por MS - Padre Thiago Machado, tinha apenas 29 anos, e atuou como pároco de Aquidauana por oito anos, até o dia 20 de janeiro de 2019. A missa de Ação de Graças em sua despedida reuniu centenas de fieis e foi marcada por muitas homenagens.

Já no dia 27 de janeiro tomou posse junto à nova comunidade redentorista do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, onde começou suas atuações na promoção vocacional.

A comunidade de Campo Grande também publicou nota de pesar na página do Facebook. No texto, os Missionários Redentoristas da Província de Campo Grande pontuaram que padre Thiago fez seus primeiros votos na Congregação Redentorista em 30 de janeiro de 2011 e foi ordenado padre em 6 de dezembro de 2014.

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