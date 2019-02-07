Compartilhada no WhatsApp, informação de incêndio em supermercado é falsa

Aquidauana
Pequeno curto-circuito em cabo de ar-condicionado mobilizou Bombeiros, mas equipe liberou funcionamento em seguida
Um pequeno curto-circuito em um cabo de ar-condicionado mobilizou o Corpo de Bombeiros até o Atlântico Super Center. No entanto, a informação espalhada em grupos de WhatsApp sobre um incêndio é falsa.
Conforme apurado pelo O Pantaneiro, algumas pessoas tiraram fotos e enviaram em grupos do aplicativo de conversa informando sobre um incêndio. Porém, nada passou de um problema em um dos cabos do ar-condicionado.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o pequeno curto-circuito e liberou o funcionamento do estabelecimento.
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