Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 11:38

Buscar

Últimas notícias
X

Bairro Bancaria

Menina de 7 anos é abusada por vizinho que a chamou para pegar erva de tereré

Crime ocorreu na segunda-feira (4), mas autor foi preso nesta quinta-feira (7)

Daniele Valentin

Publicado em 07/02/2019 às 15:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Civil de Aquidauana prendeu um homem suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos, na Vila Bancaria. Conforme registro policial, autor chamou vítima até sua casa para buscar erva de tereré. O crime ocorreu na segunda-feira (4), mas só foi divulgado nesta quinta-feira (7).

A mãe da menina, uma mulher de 33 anos, que terá o nome preservado para proteger a criança, contou que desde a mudança para o bairro, há cerca de um mês, o suspeito passou a frequentar sua casa.

“Ele começou a frequentar minha casa, pedir gelo e até chamar meu marido para pescar. Minha filha se acostumou com a presença dele e ele se tornou um conhecido”, disse.

Na última segunda-feira, quando saía para trabalhar, a mãe da vítima pediu para que uma vizinha, mesmo com o marido em casa, olhasse a filha de vem em quando, devido ao matagal ao redor da casa.

“Meu marido trabalha de dia e eu trabalho à noite na prefeitura. Como tem muito matagal perto da minha casa e eu pedi para a vizinha dar uma olhadinha de vez em quando, por causa de bicho. Eu saí para trabalhar e cerca de meia hora depois, o meu marido ligou pedindo para eu voltar para casa, quando cheguei estava a vizinha em estado de choque com a minha filha ao lado”, conta.

Conforme a mãe, o marido tinha ido ao mercado comprar carne e, no intervalo de 20 minutos, o vizinho chamou a vítima no portão e a levou até a casa para “buscar erva de tereré”.

“Minha vizinha passou na frente da casa dele e viu ele sentado em frente a minha filha acariciando ela. Ela achou estranho e voltou e decidiu perguntar o que estava acontecendo, mas ele pediu para a menina sair e negou que estivesse acontecendo algo”, conta a mãe.

A criança contou à mãe que o suspeito a chamou para pegar uma erva de tereré.  “Ela disse que ele beijou ela e pegou em suas partes íntimas por cima da roupa. Nós ainda tentamos pegar ele, mas ele fugiu”, explicou a mãe da vítima.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável na 1º Delegacia de Polícia de Aquidauana e será investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo