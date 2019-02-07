Menina de 7 anos é abusada por vizinho que a chamou para pegar erva de tereré

A Polícia Civil de Aquidauana prendeu um homem suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos, na Vila Bancaria. Conforme registro policial, autor chamou vítima até sua casa para buscar erva de tereré. O crime ocorreu na segunda-feira (4), mas só foi divulgado nesta quinta-feira (7).

A mãe da menina, uma mulher de 33 anos, que terá o nome preservado para proteger a criança, contou que desde a mudança para o bairro, há cerca de um mês, o suspeito passou a frequentar sua casa.

“Ele começou a frequentar minha casa, pedir gelo e até chamar meu marido para pescar. Minha filha se acostumou com a presença dele e ele se tornou um conhecido”, disse.

Na última segunda-feira, quando saía para trabalhar, a mãe da vítima pediu para que uma vizinha, mesmo com o marido em casa, olhasse a filha de vem em quando, devido ao matagal ao redor da casa.

“Meu marido trabalha de dia e eu trabalho à noite na prefeitura. Como tem muito matagal perto da minha casa e eu pedi para a vizinha dar uma olhadinha de vez em quando, por causa de bicho. Eu saí para trabalhar e cerca de meia hora depois, o meu marido ligou pedindo para eu voltar para casa, quando cheguei estava a vizinha em estado de choque com a minha filha ao lado”, conta.

Conforme a mãe, o marido tinha ido ao mercado comprar carne e, no intervalo de 20 minutos, o vizinho chamou a vítima no portão e a levou até a casa para “buscar erva de tereré”.

“Minha vizinha passou na frente da casa dele e viu ele sentado em frente a minha filha acariciando ela. Ela achou estranho e voltou e decidiu perguntar o que estava acontecendo, mas ele pediu para a menina sair e negou que estivesse acontecendo algo”, conta a mãe.

A criança contou à mãe que o suspeito a chamou para pegar uma erva de tereré. “Ela disse que ele beijou ela e pegou em suas partes íntimas por cima da roupa. Nós ainda tentamos pegar ele, mas ele fugiu”, explicou a mãe da vítima.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável na 1º Delegacia de Polícia de Aquidauana e será investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).