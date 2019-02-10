Morador de Aquidauana é multado em R$ 11,4 mil por exploração de madeira em Bonito

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, autuou e multou um morador de Aquidauana, de 53 anos, por exploração e armazenamento de produto florestal sem autorização ambiental, na cidade de Bonito.

Os Policiais vistoriaram a propriedade, localizada a 20 km da área urbana, e encontraram 31 m³ de madeira da espécie aroeira e 7 m³ da espécie ipê em toras, mourões e em estacas para cerca armazenados nas proximidades da sede da fazenda.

O produto florestal era explorado e armazenado sem autorização ambiental (DOF – Documento de Origem Florestal) e, consequentemente, sem origem.

O infrator confirmou aos Policiais não possuir a autorização e a madeira foi apreendida. Ele foi multado administrativamente em R$ 11.400,00. O autuado também responderá por crime ambiental. Se condenado poderá receber pena de seis meses a um ano de reclusão.