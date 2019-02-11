Adolescente de 17 anos é apreendido com maconha em Aquidauana

Adolescente de 17 anos foi apreendido com maconha na madrugada desta segunda-feira (11) no Bairro Vila Santa Terezinha, em Aquidauana.

Segundo o registro da polícia, a apreensão ocorreu quando equipe da Polícia Militar patrulhava a área e viu o menino em atitude suspeita.

Ele foi abordado e após revista pessoal os militares encontraram um cigarro de maconha no bolso da bermuda dele.

Questionado, o adolescente disse que a droga era para consumo pessoal e que havia ganho de seu primo, que mora em Campo Grande.

O rapaz foi apreendido ele levado para a delegacia de Aquidauana.

*Com informações de Ronaldo Regis - Programa Na Mira Rádio 103,5