Adolescente de 17 anos é apreendido com maconha em Aquidauana

Delito
A apreensão ocorreu na madrugada desta seguna-feira
Adolescente de 17 anos foi apreendido com maconha na madrugada desta segunda-feira (11) no Bairro Vila Santa Terezinha, em Aquidauana.
Segundo o registro da polícia, a apreensão ocorreu quando equipe da Polícia Militar patrulhava a área e viu o menino em atitude suspeita.
Ele foi abordado e após revista pessoal os militares encontraram um cigarro de maconha no bolso da bermuda dele.
Questionado, o adolescente disse que a droga era para consumo pessoal e que havia ganho de seu primo, que mora em Campo Grande.
O rapaz foi apreendido ele levado para a delegacia de Aquidauana.
*Com informações de Ronaldo Regis - Programa Na Mira Rádio 103,5
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS