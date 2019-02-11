Preso por invadir conveniência admite autoria de furtos na região do Nova Aquidauana

Aquidauana
Antes de ser preso, suspeito fugiu da loja de bebidas pulando o muro e chegou a trocar de blusa para não ser reconhecido
Equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana prendeu um homem de 21 anos de idade, por ter invadido uma conveniência, no Bairro Nova Aquidauana.
A vítima disse à PM que chegou na propriedade por volta das 15 horas e flagrou um homem desconhecido, vestido de uma camiseta azul. Segundo ele, assim que foi visto, o autor pulou o muro e fugiu.
Vizinhos à conveniência confirmaram ter visto um homem pulando de “muro em muro” e, em seguida, entrar em uma residência próxima. O rapaz trocou de camiseta, mas foi preso ao sair do local.
O suspeito confessou que entrou na loja para furtar bebidas e admitiu ter cometido outros furtos na região. O rapaz foi entregue à Delegacia de Polícia Civil.
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