Idosos e pessoas com deficiência de Aquidauana viajarão gratuitamente em MS

A Prefeitura de Aquidauana entregou os primeiros benefícios de "passe livre intermunicipal" nesta quarta-feira (13). Ele assegura o direito das pessoas com deficiência e idosos viajarem gratuitamente para as cidades de Mato Grosso do Sul, no transporte convencional.

Com o passe livre, os cidadãos tem direito a 20 passagens por ano podendo se deslocar por quaisquer empresas de transporte intermunicipal, devidamente reconhecida com embarque e desembarque rodoviário.

Os documentos necessários para o requerimento do benefício para idoso (60 anos completos) são:

RG e CPF (cópia frente e verso, mesma folha), comprovante de renda atualizado (dos últimos três meses, com renda de até dois salários mínimos), comprovante de residência atualizado (conta de água, telefone ou energia).

Já para os portadores de deficiência, os documentos necessários para o requerimento do benefício são:

RG e CPF (cópia frente e verso, mesma folha), comprovante de renda atualizado (dos últimos três meses, com renda de até dois salários mínimos), comprovante de residência atualizado (conta de água, telefone ou energia) e laudo médico (buscar o requerimento na unidade do Cras).

Se interessou? É só procurar o Cras I (Centro de Referência de Assistência Social) do Bairro São Pedro, na Rua Mario Guerreiro. O telefone é o: 67 3241-3121. O horário de expediente é de segunda a sexta-feira, das 07h à 11h e das 13h às 17h.

ATENÇÃO - Os usuários que fizeram a solicitação da carteirinha em anos anteriores deve procurar o Cras, pois inúmeras carteirinhas já confeccionadas estão sem utilização, lembrando que a validade da mesma é somente por 4 anos, previsto em lei.



Com informações Prefeitura Municipal*