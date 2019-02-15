Moradores da Colônia Buriti recebem títulos imobiliários no domingo

A Prefeitura de Aquidauana entrega os títulos imobiliários aos moradores da Colônia Buriti no próximo domingo (17). A solenidade é aberta ao público e acontece a partir das 11h na sede da Associação de Moradores da Colônia Buriti.

O Projeto de Lei que promove a regularização dos lotes da Colônia Buriti, de autoria do poder executivo municipal, foi aprovado em dezembro pela Câmara Municipal.

À época, o prefeito Odilon Ribeiro disse que está encaminhando projetos por região da cidade. "Agora é a vez da Colônia Buriti, e não podemos deixar de agradecer o apoio imprescindível da Câmara de Vereadores e da nossa equipe de planejamento responsável pelo projeto" pontua o prefeito.

A regularização fundiária é extremamente importante para que as famílias tenham documento de suas casas, aumenta a arrecadação para o município e garante legalidade para elaboração de projetos em busca de recursos para obras e melhorias para a região contemplada.