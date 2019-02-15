Rapaz de 22 anos é preso após furtar quatro camisetas de loja em Aquidauana

Rapaz de 22 anos foi preso ontem (14) pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana, após ter furtado quatro camisetas de uma loja no Centro da cidade.

Conforme divulgado pela assessoria de comunicação da PM, A prisão ocorreu assim que a guarnição de serviço chegou ao estabelecimento comercial e encontrou com o suspeito ainda nas proximidades. Ele chegou a tentar fugir de bicicleta, mas foi detido duas quadras depois.

A proprietária da loja disse aos policiais militares que viu o exato momento em que o jovem pegou as roupas e, sorrateiramente, saiu do local. A versão foi confirmada pelo suspeito, que assumiu ter praticado o furto.

O jovem foi entregue à Delegacia de Polícia local, para responder pelos seus atos.