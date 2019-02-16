1ª etapa do Estadual de Canoagem acontece em março e circuito passará por Aquidauana

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) recebeu a Federação de Canoagem de MS, para o lançamento do Campeonato Sul-Mato-Grossense da modalidade. A primeira etapa do estadual acontece em março.

O presidente da federação de Canoagem, Rafael Girotto apresentou o cronograma anual, destacando os eventos que serão realizados dentro e fora do Estado em 2019 e agradeceu o apoio do Governo do Estado por meio da Fundesporte na parceria para realização e participação dos eventos de canoagem durante os anos da sua gestão.

Mais de 12 competições estarão sendo realizadas durante todo o ano, iniciando as atividades a partir deste mês, com o 1º curso de arbitragem de nível 1, para canoagem, nos dias 22 e 23 de fevereiro.

A programação continua com a 1ª Etapa do Campeonato Estadual previsto para março. O evento será realizado na cidade de Bonito-MS, à 278km da Capital, que volta a receber as competições nesta temporada.

O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, esteve presente no lançamento do calendário e ofereceu apoio na realização das atividades da Federação, incluindo o curso de arbitragem.

“Parabéns pelo belo trabalho à frente da federação, podem contar conosco na realização dos cursos de arbitragem em parceria com a nossa Unidade Pedagógica de Formação e ainda podemos incluir no projeto do Festival de Praia, uma Etapa do Estadual”, destacou Marcelo.

O circuito sul-mato-grossense de canoagem, também passará pela cidade de Bodoquena, Aquidauana, Nioaque, Campo Grande, Corumbá e entre o Moro do Paxixi e o Distrito de Camisão, rota de aventura e esportes radicais.

Uma das novidades do calendário é a inclusão do município de Bodoquena na rota do Campeonato, de acordo o presidente da federação, é a primeira vez que o município sediará uma Etapa do Estadual.

“Nós da federação pensamos e organizamos o cronograma de competições e trouxemos a ideia de voltar a realizar os eventos em Bonito, que é um dos celeiros da modalidade e incluir o município de Bodoquena, que possui um potencial turístico e esportivo incrível também, tivemos uma resposta muito positiva das cidades, que firmaram a parceira para realização do evento”, destacou Girotto.

Os atletas sul-mato-grossenses também se preparam para as competições fora do Estado, como a Copa Brasil de Paracanoagem, em São Paulo (SP), porta de entrada para as Olimpíadas no ano que vem. E no segundo semestre, o Campeonato Brasileiro em Brasília (GO), que classificará os melhores atletas do Brasil para o Mundial de Canoagem.

Segundo a Federação, Mato Grosso do Sul, pode ter representantes nas Olimpíadas, um dos nomes da paracanoagem o “Cowboy”, é um forte candidato, e se prepara para o Mundial e as Olímpiadas de Tóquio, em 2020.