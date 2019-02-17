Mulher e adolescente são flagrados com pasta base de cocaína em Aquidauana

Drogas
Após pesada a droga totalizou 32 gramas
Mulher de 32 anos foi presa e adolescente de 16 anos apreendido com pasta base de cocaína na tarde de ontem (16) em frente a escola CAIC em Aquidauana.
A ação foi realizada por policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Aquidauana após um trabalho investigativo.
Após pesada a droga totalizou 32 gramas.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS