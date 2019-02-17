Mulher e adolescente são flagrados com pasta base de cocaína em Aquidauana

Mulher de 32 anos foi presa e adolescente de 16 anos apreendido com pasta base de cocaína na tarde de ontem (16) em frente a escola CAIC em Aquidauana.

A ação foi realizada por policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Aquidauana após um trabalho investigativo.

Após pesada a droga totalizou 32 gramas.