Semana começa com calorão de 36°C em Aquidauana

Depois de muita agua, o calorão está de volta em Aquidauana e região. Os termômetros podem alcançar até 36°C nesta segunda-feira (18), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima não deve ficar abaixo de 22°C. Pode chover de tarde. Além disso, a umidade relativa do ar oscila entre 90% e 45%.