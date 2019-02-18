Semana começa com calorão de 36°C em Aquidauana

Clima
A temperatura mínima não deve ficar abaixo de 22°C
Depois de muita agua, o calorão está de volta em Aquidauana e região. Os termômetros podem alcançar até 36°C nesta segunda-feira (18), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima não deve ficar abaixo de 22°C. Pode chover de tarde. Além disso, a umidade relativa do ar oscila entre 90% e 45%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS