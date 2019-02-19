Previsão é de sol e chuva para esta terça-feira em Aquidauana

Clima
A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 50%
A previsão é de sol e muita chuva para está terça-feira em Aquidauana e Anastácio, informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O dia já começa com sol entre nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia. Porém, o clima deve ficar abafado na cidade com máxima que pode chegar até 33°C. Já a mínima não fica abaixo de 24°C.
A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 50%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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