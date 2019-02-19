Previsão é de sol e chuva para esta terça-feira em Aquidauana

A previsão é de sol e muita chuva para está terça-feira em Aquidauana e Anastácio, informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia já começa com sol entre nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia. Porém, o clima deve ficar abafado na cidade com máxima que pode chegar até 33°C. Já a mínima não fica abaixo de 24°C.

A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 50%.