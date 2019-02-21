Chiquinho Agropet doa 6 filhotes em Aquidauana; saiba como conseguir

A empresa Chiquinho Agropet realiza a doação de seis filhotes de cachorros, raça pitbull com americano.

Os interessados em adotar devem comparecer à empresa na Rua Estevão Alves Correia. Pagando R$ 50, o animal já saí vacinado e com a carteirinha.

Outra dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 3241-9830.