Chiquinho Agropet doa 6 filhotes em Aquidauana; saiba como conseguir

Aquidauana
A empresa Chiquinho Agropet realiza a doação de seis filhotes de cachorros, raça pitbull com americano.
Os interessados em adotar devem comparecer à empresa na Rua Estevão Alves Correia. Pagando R$ 50, o animal já saí vacinado e com a carteirinha.
Outra dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 3241-9830.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS