Inscrições do Projeto Bombeiros do Amanhã em Aquidauana encerram hoje

Hoje (22) é o último dia para fazer as inscrições para o Projeto Bombeiros do Amanhã em Aquidauana. O cadastro pode ser feito no Cras (Centro de Referência a Assistência Social) do Bairro Nova Aquidauana ou do Santa Terezinha.

Os candidatos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis, portando os seguintes documentos: comprovante de endereço, identidade do responsável e do aluno e o NIS.

O projeto atende crianças de 09 a 10 anos, oportunizando a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários à aprendizagem e ao desenvolvimento de funções e ações, proporcionando ainda meios que possam favorecer comportamentos e convivências harmoniosas na família e na sociedade.

Baseado na Lei Federal n° 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a Unidade Bombeiros do Amanhã apresenta um conjunto de ações educativas e sociais, capazes de oferecer aos adolescentes inscritos na Unidade, a possibilidade de mudar o quadro em que se encontra por meio do desenvolvimento de suas potencialidades, de sua integração como membro respeitado na sua comunidade e na família, aquisição de hábitos saudáveis e consciência de sua cidadania.

No período em que os adolescentes estão na Unidade recebem noções básicas do serviço realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar MS como: Combate a Incêndio, Primeiros Socorros, Ordem Unida, Hierarquia e Disciplina, Informática, Cidadania e Acidentes Domésticos.