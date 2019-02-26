Funcionários são socorridos após vazamento de amônia em frigorífico de Aquidauana

Pelo menos três funcionários precisaram ser socorridos na noite de ontem (25) após um vazamento de amônia em frigorífico de Aquidauana.

As primeiras informações são de que o vazamento ocorreu por volta das 21h. O Corpo de Bombeiros foi chamado por funcionários e no local os militares descobriram que o vazamento era externo.

Com suspeita de terem entrado em contato com o composto químico, pelo menos três funcionários foram levados para o Pronto Socorro, do Hospital Regional Estácio Muniz. O estado de saúde deles ainda não foi informado.

O atendimento dos militares durou cerca de meia hora.