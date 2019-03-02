Em capotamento, airbag salva motorista da morte em Aquidauana

Homem de aproximadamente 30 anos escapou da morte em capotamento ao ser salvo pelo airbag do seu carro.

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (2) na MS-450 entre Piraputanga, e Aquidauana – perto do Lions Clube.

A vítima conduzia um veículo Uno, de cor branca, quando por motivos que ainda serão apurados perdeu o controle da direção e capotou.

O socorro ficou a cargo do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O motorista, que sofreu ferimentos no joelho e rosto foi socorrido para o Pronto Socorro de Aquidauana.

Além deste acidente, outro foi registrado ainda na manhã deste sábado. As primeiras informações são de que duas caminhonetes bateram de frente perto do Posto Correntes, conhecido como Redondo.

*Com informações de Francis Leone