Após furto, ladrão põe fogo em motocicleta e abandona na BR-419

Uma motocicleta furtada foi encontrada incendiada às margens da BR-419, em Aquidauana. A Polícia Militar recebeu ligação anônima e uma equipe da 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) localizou o veículo.

Conforme a denúncia, a moto Yamaha/Factor 125, tinha sido furtada no dia 1º. A equipe de Força Tática foi até o local e confirmou a informação.

A moto foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, no Bairro Cidade Nova, para as investigações.