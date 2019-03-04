Após furto, ladrão põe fogo em motocicleta e abandona na BR-419

Aquidauana
Uma motocicleta furtada foi encontrada incendiada às margens da BR-419, em Aquidauana. A Polícia Militar recebeu ligação anônima e uma equipe da 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) localizou o veículo.
Conforme a denúncia, a moto Yamaha/Factor 125, tinha sido furtada no dia 1º. A equipe de Força Tática foi até o local e confirmou a informação.
A moto foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, no Bairro Cidade Nova, para as investigações.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS