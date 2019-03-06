O Pantaneiro quer saber: “qual cidade de MS você passou o Carnaval 2019”?

A folia está no fim e por meio de enquete o Jornal O Pataneiro quer saber: “qual cidade de Mato Grosso do Sul você passou o Carnaval de 2019?”

Para participar é bem simples, basta acessar o nosso portal de notícias (www.opantaneiro.com.br). No canto inferior direito está localizado o campo “enquete”.

Entre as opções voltamos para algumas cidades da região de Aquidauana e algumas onde a festa é mais famosa como Corumbá.

Todas as opções são: Aquidauana, Miranda, Bodoquena, Bonito, Jardim, Nioaque e Corumbá. Entra lá e participe!