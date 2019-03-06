O Pantaneiro quer saber: “qual cidade de MS você passou o Carnaval 2019”?

Nova enquete
Para participar basta responder enquete que está em nosso portal
A folia está no fim e por meio de enquete o Jornal O Pataneiro quer saber: “qual cidade de Mato Grosso do Sul você passou o Carnaval de 2019?”
Para participar é bem simples, basta acessar o nosso portal de notícias (www.opantaneiro.com.br). No canto inferior direito está localizado o campo “enquete”.
Entre as opções voltamos para algumas cidades da região de Aquidauana e algumas onde a festa é mais famosa como Corumbá.
Todas as opções são: Aquidauana, Miranda, Bodoquena, Bonito, Jardim, Nioaque e Corumbá. Entra lá e participe!
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS