Usuário de drogas confessa furto de moto e celulares em Aquidauana

Após um trabalho investigativo, a Polícia Civil identificou um jovem de 23 anos como o principal suspeito de cometer o furto de uma motocicleta, dois aparelhos celulares e outros itens de uma casa de Aquidauana.

O crime ocorreu no dia 3 deste mês. O suspeito foi levado para a delegacia onde confessou o furto e ainda disse que estava “doidão”, pois é usuário de drogas.

Após prestar esclarecimento, ele foi indiciado e solto, já que não estava em situação de flagrante. Com ele, a polícia conseguiu recuperar um IPhone das vítimas.

Furto – Na noite do dia 3, o suspeito relatou que viu a casa aberta e entrou no imóvel, já que a cerca elétrica estava desligada.

Primeiro o rapaz levou uma motocicleta, contudo, ela apresentou problemas e ele abandonou. O que chama a atenção é ele então voltou a casa, entrou no quarto do filho da família – que dormia – pegou uma mochila e aparelhos celulares, entre eles um Iphone. Além disso, levou outra motocicleta e fugiu.

A moto foi recuperada logo depois pela Polícia Militar.