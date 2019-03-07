Usuário de drogas confessa furto de moto e celulares em Aquidauana

Polícia Civil
O crime ocorreu no dia 3 deste mês
Após um trabalho investigativo, a Polícia Civil identificou um jovem de 23 anos como o principal suspeito de cometer o furto de uma motocicleta, dois aparelhos celulares e outros itens de uma casa de Aquidauana.
O crime ocorreu no dia 3 deste mês. O suspeito foi levado para a delegacia onde confessou o furto e ainda disse que estava “doidão”, pois é usuário de drogas.
Após prestar esclarecimento, ele foi indiciado e solto, já que não estava em situação de flagrante. Com ele, a polícia conseguiu recuperar um IPhone das vítimas.
Furto – Na noite do dia 3, o suspeito relatou que viu a casa aberta e entrou no imóvel, já que a cerca elétrica estava desligada.
Primeiro o rapaz levou uma motocicleta, contudo, ela apresentou problemas e ele abandonou. O que chama a atenção é ele então voltou a casa, entrou no quarto do filho da família – que dormia – pegou uma mochila e aparelhos celulares, entre eles um Iphone. Além disso, levou outra motocicleta e fugiu.
A moto foi recuperada logo depois pela Polícia Militar.
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