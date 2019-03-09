Homem descumpre medida protetiva, agride ex e acaba preso em flagrante em Aquidauana

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu em flagrante na noite de ontem, no bairro Nova Aquidauana, um homem de 25 anos pelo crime de violência doméstica. O agressor descumpriu medidas protetivas que o impediam de se aproximar da vítima, a empurrou e ainda quebrou o celular dela.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, mesmo diante da ordem judicial, o ex-marido foi ao encontro dela na casa em que ela vive, e deu início às agressões. Primeiro a empurrou e em seguida quebrou o telefone da mulher.

A Polícia Militar foi acionada e, diante do descumprimento da medida protetiva, imposta em razão de outra situação de violência doméstica, o homem acabou detido e levado à Delegacia de Polícia Civil.