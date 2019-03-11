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Polícia

Montador de moveis é preso suspeito de estuprar menina em Aquidauana

O idoso já tem passagens pela polícia pelo mesmo crime em 2017

Guilherme Henrique

Publicado em 11/03/2019 às 08:10

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Montador de moveis de 69 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina na manhã de ontem (10), por volta das 11h, no Bairro Alto, em Aquidauana. O idoso já tem passagens pela polícia pelo mesmo crime em 2017. Além disso, vítima disse à polícia que a casa do suspeito é frequentada por várias outras crianças.

Conforme o registro da polícia, a prisão ocorreu depois da PM receber diversas denúncias sobre o suspeito. Quando uma equipe se aproximou da casa flagrou uma menina saindo de bicicleta, com uma caixa de ovos e um cacho de banana nas mãos.

Os policiais perguntaram o que ela estava fazendo na casa, momento em que a criança começou a chorar. O Conselho Tutelar foi chamado e a menina conseguiu contar que foi abusada e inclusive disse que o local é frequentado por muitas crianças.

Os policias então entraram na casa e após buscas conseguiram encontrar diversos objetos e roupas de crianças. O montador tentou negar o crime e inclusive se alterou, momento em que os policiais o algemaram. Em seguida, ele foi levado para a delegacia onde o caso foi registrado como estupro vulnerável.

Segundo o delegado plantonista Jackson Frederico, a menina ainda relatou que esta não é a primeira vez que o idoso abusava dela. “Ele escolhia as vítimas de famílias com classe social mais baixa então ‘em troca’ dos abusos ele dava alimento”, detalhou.

*Com informações de Francis Leone

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