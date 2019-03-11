Montador de moveis é preso suspeito de estuprar menina em Aquidauana

Polícia
O idoso já tem passagens pela polícia pelo mesmo crime em 2017
Montador de moveis de 69 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina na manhã de ontem (10), por volta das 11h, no Bairro Alto, em Aquidauana. O idoso já tem passagens pela polícia pelo mesmo crime em 2017. Além disso, vítima disse à polícia que a casa do suspeito é frequentada por várias outras crianças.
Conforme o registro da polícia, a prisão ocorreu depois da PM receber diversas denúncias sobre o suspeito. Quando uma equipe se aproximou da casa flagrou uma menina saindo de bicicleta, com uma caixa de ovos e um cacho de banana nas mãos.
Os policiais perguntaram o que ela estava fazendo na casa, momento em que a criança começou a chorar. O Conselho Tutelar foi chamado e a menina conseguiu contar que foi abusada e inclusive disse que o local é frequentado por muitas crianças.
Os policias então entraram na casa e após buscas conseguiram encontrar diversos objetos e roupas de crianças. O montador tentou negar o crime e inclusive se alterou, momento em que os policiais o algemaram. Em seguida, ele foi levado para a delegacia onde o caso foi registrado como estupro vulnerável.
Segundo o delegado plantonista Jackson Frederico, a menina ainda relatou que esta não é a primeira vez que o idoso abusava dela. “Ele escolhia as vítimas de famílias com classe social mais baixa então ‘em troca’ dos abusos ele dava alimento”, detalhou.
*Com informações de Francis Leone
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS