Em fevereiro, Casa do Trabalhador empregou 602 pessoas em Aquidauana

Oportunidades
A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), vinculada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos , Assistência Social e Trabalho(Sedhast), por meio de suas 31 Casas do Trabalhador, que são os postos Sine no Estado, apresentou em fevereiro deste ano, um aumento de 309,38% no número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho. Esse número em janeiro, foi de 640 e no fechamento de fevereiro, resultou em 2.620 colocados.
Os municípios que mais se destacaram em fevereiro foram: Aquidauana (602), Iguatemi (414) e Miranda (353).
Vale lembrar que no mês de janeiro de 2019, Mato Grosso do Sul constava em 2º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais. O ranking é realizado considerando o crescimento percentual de empregos, em relação aos dados do mês anterior.
De acordo com o diretor-presidente da Funtrab, Clistiano Fernandes, a Fundação é o órgão responsável pela gestão das políticas públicas de trabalho, emprego e renda em Mato Grosso do Sul. “As ações da política pública do trabalho desenvolvidas pela Fundação funcionam, de forma integrada às unidades de execução operacional, que proporcionam ao trabalhador mais qualidade no atendimento e a criação de postos de trabalho e geração de renda fazem parte das ações”, finaliza.
Oportunidades
A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e região nesta terça-feira (12). No total são oferecidas 4 vagas para área urbana e rural. Confira:
Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):
- Auxiliar de dentista (ter curso/ter experiência em carteira/ter disponibilidade de horário/ser comunicativa);
- Marceneiro (experiência e referência)
- Técnico de infraestrutura I (ter formação acadêmica em Técnico em telecomunicações ou Eletrotécnica/atividades desempenhadas: manutenção na área de energia AC e AD na região/ter conhecimentos básicos em motor gerador, retificadores, baterias, transformadores e climatização).
Vagas regionais (Rural/Outras cidades):
- Copeira (ter experiência e referência/saber ler e escrever/não ter idade avançada/ ter disponibilidade para morar na pousada);
- Mecânico de máquinas agrícolas (vaga temporária/mecânico de máquina AD7B /ter experiência e referência/morar no local de trabalho)
Serviço - A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS