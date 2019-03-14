Foragido muda caminho ao encontrar a PM, mas acaba preso em Aquidauana

A Policia Militar capturou na última terça-feira (12) mais um foragido da Justiça, no Bairro Serraria em Aquidauana. Ele foi identificado como um homem de 26 anos.

Segundo divulgado pela PM, assim que viu a aproximação da viatura de serviço, o rapaz mudou o comportamento e aparentava nervosismo. Além disso, para não ser reconhecido, mudou de direção.

Os policiais militares realizaram a abordagem e constataram sua pendência com a Justiça, conforme o Sistema de Checagens da Segurança Pública.

Diante dos fatos, ele foi preso e entregue à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.