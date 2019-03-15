Banco de Aquidauana foi um dos alvos de quadrilha desarticulada pelo Garras

Uma agência bancária de Aquidauana já foi alvo da quadrilha desarticulada pela Policia Civil durante operação ontem (14) na Capital.

A ação foi desencadeada pelo Garras (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos à Bancos, Assaltos e Sequestros). Os suspeitos, apresentados na tarde de ontem foram considerados como especialistas em furtar alarmes de agências bancárias. Além disso, o bando tinha ate tutorial de como cortar caixas eletrônicos e desativar os alarmes das agências.

Ao todo, oito criminosos foram apresentados pela Especializada e encontram-se presos na sede do Garras. Outros membros da quadrilha já comprem pena em diversos presídios do Estado.

De acordo com as investigações, o tutorial era feito de dentro do Presídio de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho, localizado no complexo penitenciário do Jardim Noroeste, em Campo Grande. Também houve mandado de prisão em Chapadão do Sul.

Segundo os Delegados responsáveis pela “Operação Phanton”, os resultados apresentados, são frutos de uma investigação de aproximadamente 5 meses, que apontavam que os números de roubos e furtos a instituições financeiras, pularam de 8 casos em 2015 para 30 em 2018.

Assista o vídeo onde os delegados Dr. Fábio Peró – Titular do Garras e Dr. João Paulo Sartori – delegado adjunto, explicam de que forma a quadrilha agia.