Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 12:12

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Ex-prefeito, Raul Freixes é transferido para a cela 17 do Centro de Triagem da Capital

Freixes foi preso pela Polícia Militar de Campo Grande na noite de segunda-feira (dia11)

Guilherme Henrique

Publicado em 15/03/2019 às 07:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ex-prefeito de Aquidauana e ex-deputado estadual, Raul Freixes, foi transferido para a cela 17 do Centro de Triagem, em Campo Grande. A cela é destinada a presos com ensino superior e se tornou redutos de políticos e empresários presos: como Edson Giroto (ex-deputado federal e secretário estadual de Obras) e João Amorim (dono da Proteco Construtora).

Freixes foi preso pela Polícia Militar de Campo Grande na noite de segunda-feira (dia11), em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça de Aquidauana. Ele passou mal e foi encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Depois, foi levado para a Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e, por fim, à cela especial na 3ª Delegacia de Polícia Civil, no bairro Carandá Bosque. Agora, foi transferido para o presídio, no Jardim Noroeste.

Conforme o MP/MS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), em 21 de novembro de 2000, faltando pouco mais de um mês para o fim do mandato de prefeito, Raul Freixes se apropriou de R$ 100 mil em verba pública do município.

Segundo a denúncia, ele preencheu um cheque de titularidade da prefeitura e determinou que uma funcionária fosse ao banco, descontasse o valor do cheque e lhe entregasse o valor, o que foi feito.

Um mês depois, poucos dias antes do encerramento de seu mandato, Freixes se apropriou de R$ 14.958,32 em verba pública. Desta vez, ele e Augusto Paim Mendes, então secretário de Fazenda e Administração, confeccionaram uma nota de empenho simulando pagamento a empresa que realizaria ampliação de ruas da cidade. Augusto foi preso também no dia 11, mas em Aquidauana.

Raul Freixes foi condenado à pena de 11 anos de reclusão e o ex-secretário foi condenado a cinco anos. Eles recorreram, mas não conseguiram mudar a decisão.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo