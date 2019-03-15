Fiat Uno capota cinco vezes com mãe e filho moradores em Aquidauana

Os aquidauanenses Rosimeire Corrêa, de 33 anos, e o filho adolescente escaparam com vida de grave acidente de trânsito ocorrido na tarde desta sexta-feira, na rodovia BR-262, próximo ao trevo do Posto Corrente.

Segundo familiares, eles estavam em um veículo Fia Uno quando a motorista teria perdido o controle da direção e saído da pista, capotando cinco vezes. O carro ficou bastante danificado.

Apesar do acidente, o irmão da vítima disse que a mulher teve apenas um corte no braço e que o filho dela escapou ileso. Eles foram socorridos e encaminhados para o hospital de Dois Irmãos do Buriti.

Ainda segundo o familiar, mãe e filho estavam em Sidrolândia e voltavam para Aquidauana.