Fiat Uno capota cinco vezes com mãe e filho moradores em Aquidauana

Região
Apesar do acidente, vítimas não se feriram com gravidade
Os aquidauanenses Rosimeire Corrêa, de 33 anos, e o filho adolescente escaparam com vida de grave acidente de trânsito ocorrido na tarde desta sexta-feira, na rodovia BR-262, próximo ao trevo do Posto Corrente.
Segundo familiares, eles estavam em um veículo Fia Uno quando a motorista teria perdido o controle da direção e saído da pista, capotando cinco vezes. O carro ficou bastante danificado.
Apesar do acidente, o irmão da vítima disse que a mulher teve apenas um corte no braço e que o filho dela escapou ileso. Eles foram socorridos e encaminhados para o hospital de Dois Irmãos do Buriti.
Ainda segundo o familiar, mãe e filho estavam em Sidrolândia e voltavam para Aquidauana.
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