Motociclista fica ferido em acidente com caminhonete na Duque de Caxias

Aquidauana
De acordo com testemunhas, uma mulher fugiu do local sem prestar socorro conforme testemunhas
Eletricista de 33 anos se feriu em acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem, em Aquidauana. Ele seguia em uma Honda Biz pela Avenida Duque de Caxias, quando houve colisão frontal com uma caminhonete que fugiu do local.
O acidente ocorreu nas proximidades do Mercado JR. Conforme apurado, a vítima havia acabado de sair do salão de cabeleireiro e voltava para a casa quando ocorreu o acidente. Com o impacto, teve lesões o joelho esquerdo, na mão direita e no rosto.
O homem foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao pronto-socorro. Testemunhas disseram que a caminhonete era ocupada por uma mulher que fugiu sem prestar socorro.
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