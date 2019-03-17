Previsão de domingo com chuvas e trovoadas na região de Aquidauana

O domingo será de chuva em Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia começa parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada.

À tarde, será parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e à noite fica nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada. A mínima será de 20°C e a máxima de 30°C.