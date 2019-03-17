Previsão de domingo com chuvas e trovoadas na região de Aquidauana

TEMPO
O domingo será de chuva em Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia começa parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada.
À tarde, será parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e à noite fica nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada. A mínima será de 20°C e a máxima de 30°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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