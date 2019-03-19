Polícia Militar em Aquidauana dá início as aulas do Projeto Patrulha Mirim 2019

Ontem (18.03), o Comandante do 7º Batalhão PM (Tenente-coronel PM Marcelo Santos do Amaral), ao lado da Coordenadora de Projetos Sociais do 7º BPM (Capitã PM Cleide Maria da Silva), fez o lançamento oficial do “Projeto Patrulha Mirim 2019”, nas instalações da Polícia Militar em Aquidauana.

Os 37 novos patrulheiros e os 20 que já estão desde o último ano, tiveram a oportunidade de participar de um belíssimo encontro com diversas autoridades municipais, dentre eles o grande parceiro do projeto (Prefeito Odilon Ribeiro), a madrinha dos alunos (Primeira-dama Maria Eliza Ribeiro), bem como o vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores (Vereador Walter Neves), acompanhado de demais vereadores de Aquidauana.

Nos discursos proferidos, todos foram unânimes em dizer da importância do Projeto em questão, dos alunos e instrutores que ali estão e dos reflexos positivos alcançados junto a família e a comunidade.