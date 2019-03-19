Polícia Militar em Aquidauana dá início as aulas do Projeto Patrulha Mirim 2019

PM
São 37 novos patrulheiros e mais 20 que já estão desde o último ano
Ontem (18), o Comandante do 7º Batalhão PM (Tenente-coronel PM Marcelo Santos do Amaral), ao lado da Coordenadora de Projetos Sociais do 7º BPM (Capitã PM Cleide Maria da Silva), fez o lançamento oficial do “Projeto Patrulha Mirim 2019”, nas instalações da Polícia Militar em Aquidauana.
Os 37 novos patrulheiros e os 20 que já estão desde o último ano, tiveram a oportunidade de participar de um belíssimo encontro com diversas autoridades municipais, dentre eles o grande parceiro do projeto (Prefeito Odilon Ribeiro), a madrinha dos alunos (Primeira-dama Maria Eliza Ribeiro), bem como o vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores (Vereador Walter Neves), acompanhado de demais vereadores de Aquidauana.
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Programação em Anastácio
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