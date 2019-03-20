Leilão para construir Hospital de Amor de Barretos acontece no próximo sábado em Aquidauana

Quem passa pela difícil situação de receber um diagnóstico de câncer sabe o quanto é importante ter, além do amparo psicológico, social e familiar, os meios devidamente eficazes para o tratamento da doença. Dessa maneira, acontece no próximo sábado (23) no tatersal do Parque de Exposições de Aquidauana, o 1º Leilão Direito de Viver, com o objetivo de viabilizar a construção do novo Hospital de Amor de Barretos, que será implantado, em breve, na cidade de Dourados.

De acordo com os organizadores, a camiseta do leilão, que já está à venda, também vale como passaporte para um delicioso almoço. Os participantes poderão acompanhar e fazer os lances que serão ofertados durante o evento. Animais de pequeno e grande porte, além de diversas prendas serão oferecidos durante o leilão, doados por empresários e comerciantes da região. Artistas renomados da terra também colocarão à venda suas exclusivas obras de arte. Toda a renda será revertida para a construção deste novo complexo que atenderá aos pacientes que necessitam de tratamento especializado.