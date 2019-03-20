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Leilão para construir Hospital de Amor de Barretos acontece no próximo sábado em Aquidauana

Na luta contra o câncer, 1º Leilão Direito de Viver convida a todos para doar amor e solidariedade

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/03/2019 às 15:00

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Quem passa pela difícil situação de receber um diagnóstico de câncer sabe o quanto é importante ter, além do amparo psicológico, social e familiar, os meios devidamente eficazes para o tratamento da doença. Dessa maneira, acontece no próximo sábado (23) no tatersal do Parque de Exposições de Aquidauana, o 1º Leilão Direito de Viver, com o objetivo de viabilizar a construção do novo Hospital de Amor de Barretos, que será implantado, em breve, na cidade de Dourados.

De acordo com os organizadores, a camiseta do leilão, que já está à venda, também vale como passaporte para um delicioso almoço. Os participantes poderão acompanhar e fazer os lances que serão ofertados durante o evento. Animais de pequeno e grande porte, além de diversas prendas serão oferecidos durante o leilão, doados por empresários e comerciantes da região. Artistas renomados da terra também colocarão à venda suas exclusivas obras de arte. Toda a renda será revertida para a construção deste novo complexo que atenderá aos pacientes que necessitam de tratamento especializado.

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A construção do Hospital de Amor em Dourados conta com o apoio da sociedade. Tratamentos serão totalmente gratuitos aos pacientes. Imagem: divulgação

Amigos de Aquidauana e região

Os coordenadores do evento convidam a todos para participar do 1º Leilão Direito de Viver, que será uma grande festa em celebração ao amor e solidariedade ao próximo. A ajuda da população será de fundamental importância para a construção do Hospital de Amor de Barretos. Trata-se de uma grande conquista ao Estado, já que será implantado em Dourados, nos mesmos moldes do renomado hospital da cidade de Barretos.

O hospital contará com tecnologia de ponta no tratamento do câncer e os tratamentos serão 100% gratuitos a todos os pacientes. Por isso, a participação de Aquidauana e região é muito importante.

Serviço

1º Leilão Direito de Viver

Data: 23 de março (próximo sábado)

Local: tatersal do Parque de Exposições de Aquidauana

Informações:

Mauro Vieira: (67) 99986-2722

Rhobson Lima: (67) 99986-0101

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