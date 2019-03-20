Leilão para construir Hospital de Amor de Barretos acontece no próximo sábado em Aquidauana

Evento
Na luta contra o câncer, 1º Leilão Direito de Viver convida a todos para doar amor e solidariedade
Quem passa pela difícil situação de receber um diagnóstico de câncer sabe o quanto é importante ter, além do amparo psicológico, social e familiar, os meios devidamente eficazes para o tratamento da doença. Dessa maneira, acontece no próximo sábado (23) no tatersal do Parque de Exposições de Aquidauana, o 1º Leilão Direito de Viver, com o objetivo de viabilizar a construção do novo Hospital de Amor de Barretos, que será implantado, em breve, na cidade de Dourados.
De acordo com os organizadores, a camiseta do leilão, que já está à venda, também vale como passaporte para um delicioso almoço. Os participantes poderão acompanhar e fazer os lances que serão ofertados durante o evento. Animais de pequeno e grande porte, além de diversas prendas serão oferecidos durante o leilão, doados por empresários e comerciantes da região. Artistas renomados da terra também colocarão à venda suas exclusivas obras de arte. Toda a renda será revertida para a construção deste novo complexo que atenderá aos pacientes que necessitam de tratamento especializado.
A construção do Hospital de Amor em Dourados conta com o apoio da sociedade. Tratamentos serão totalmente gratuitos aos pacientes. Imagem: divulgação
Amigos de Aquidauana e região
Os coordenadores do evento convidam a todos para participar do 1º Leilão Direito de Viver, que será uma grande festa em celebração ao amor e solidariedade ao próximo. A ajuda da população será de fundamental importância para a construção do Hospital de Amor de Barretos. Trata-se de uma grande conquista ao Estado, já que será implantado em Dourados, nos mesmos moldes do renomado hospital da cidade de Barretos.
O hospital contará com tecnologia de ponta no tratamento do câncer e os tratamentos serão 100% gratuitos a todos os pacientes. Por isso, a participação de Aquidauana e região é muito importante.
Serviço
1º Leilão Direito de Viver
Data: 23 de março (próximo sábado)
Local: tatersal do Parque de Exposições de Aquidauana
Informações:
Mauro Vieira: (67) 99986-2722
Rhobson Lima: (67) 99986-0101
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