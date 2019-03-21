Estudantes de Aquidauana se encantam com cães do Canil da Forçta Tática da PM

Ontem, (20), a equipe do “Canil/Força Tática” do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana (Cabo PM Wellington e Cabo PM Normando), acompanhado do Cão Hunter, da raça Golden Retriever, ministrou uma palestra aos alunos do 1º ao 5º ano da Escola Municipal Antônio Pace – CAI.

O objetivo da interação entre ambos foi mostrar a importância do Policiamento com Cães realizado pela Polícia Militar, seu emprego na Cinoterapia (terapia assistida por cães a pessoas com deficiência), dentre outras atribuições.

Encantados com a presença do “bem treinado” Hunter, os alunos interagiram com o animal, sanaram dúvidas frequentes e fizeram questão de pedir para os policiais militares voltarem novamente em outras oportunidades. Tal pedido foi ratificado pelo Diretor da Escola (Professor João Nogueira) e sua equipe de trabalho.

Eventos como esse apenas confirmam o que costumeiramente dizemos sobre o trabalho de “prevenção” realizado pela Polícia Militar. A interação com os diversos setores da sociedade, principalmente com as escolas, contribui para a redução da violência e proporciona um diálogo aberto sobre questões de segurança.