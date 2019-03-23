Embriagado, jovem fica ferido ao bater carro em caminhão parado em Aquidauana

Embriagado, jovem de 23 anos ficou ferido depois de bater o carro que conduzia em um caminhão parado. O acidente aconteceu na noite de ontem (22), na Rua Antônio Campelo, atrás do Supermercado Atlântico, em Aquidauana.

Com a batida, o motorista sofreu um corte na cabeça e fratura no braço esquerdo. Ele foi imobilizado e levado para o Pronto Socorro de Aquidauana.

Porém, quando chegou na unidade de saúde o motorista se alterou xingando os militares dos bombeiros. Além disso, se negou a entregar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e ainda tirou todos os equipamentos que colocaram nele no hospital.