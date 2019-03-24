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Solidariedade em Aquidauana

Leilão Direito de Viver arrecada mais de 130 mil para construção do futuro Hospital de Amor

O evento aconteceu no Parque de Exposições e mobilizou pessoas de vários locais do estado

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/03/2019 às 10:11

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Imbuídos de um grande sentimento de união e empatia por quem enfrenta a batalha contra o câncer, amigos de Aquidauana, Anastácio, região Sudoeste e de outras localidades do Estado de Mato Grosso do Sul participaram em peso do 1º Leilão Direito de Viver que aconteceu neste sábado (23) no tatersal do Parque de Exposições de Aquidauana.

O objetivo do encontro foi para angariar recursos a fim de auxiliar na construção do futuro Hospital de Amor de Barretos, novo nome para o antigo Hospital do Câncer, que será viabilizado na cidade de Dourados e deverá atender gratuitamente pacientes que lutam contra a doença e que hoje não possuem meios para buscar o tratamento fora do estado.

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Segundo os organizadores do Leilão Direito de Viver, foram arrecadados mais de R$ 130 mil, com a venda de animais de pequeno e grande porte, além de diversas prendas que foram oferecidas ao público, doadas por empresários e comerciantes da região. Artistas renomados da terra também colocaram à venda suas exclusivas obras de arte. O evento, lotado de pessoas que acreditam nesta causa, ainda contou com almoço e o passaporte era a aquisição da camiseta do leilão.

Lições de amor e solidariedade

Pessoas de diversas localidades do estado vieram a Aquidauana a fim de prestigiar e contribuir com o evento. Segundo a organização, muitas vieram de São Gabriel do Oeste, Ivinhema, Bela Visa, além das cidades circunvizinhas, participaram do leilão. 

Tal qual a presença da família do coordenador do Hospital de Amor de Barretos em Ivinhema, Eduardo Teshima.  Ele, a esposa Márcia e filha Bianca contaram, durante o Leilão Direito de Viver, o próprio testemunho de luta da família.

Bianca Sayuri Teshima permaneceu internada, com intervalos em casa para tratamento durante 13 anos. Ela enfrentou dois tipos de câncer em dois momentos diferentes e com muita fé e apoio da família, venceu essa batalha. Hoje, relata sua história de vida e inspira outras pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, em busca da cura para a doença.

“A Bianca não teve metástase, foram dois tipos diferentes, algo raro já registrado na medicina. O primeiro foi um sarcoma na coluna, diagnosticado quando ela tinha apenas 3 anos e meio. E o segundo aconteceu cerca de 4 anos depois, um linfoma. Ela já havia sido desenganada pelos médicos e hoje seu caso de cura é comemorado no Hospital de Barretos”, conta Eduardo.

O coordenador da instituição em Ivinhema ainda acrescenta que o graças às orações, sua devoção em Nossa Senhora, por clamar misericórdia a Deus pela vida da filha e com o tratamento todo gratuito oferecido pelo hospital, Bianca, hoje com 17 anos, está curada do primeiro câncer e aguardando a confirmação do final do tratamento do segundo, também com êxito.

“Eu jamais imaginaria servindo mesas em almoços antes de tudo isso ter acontecido. Mas entendi que enquanto minha filha passava pelo tratamento, outras pessoas haviam feito a mesma coisa anteriormente. Aprendi que não é preciso ser médico para salvar vidas. Todos nós podemos fazer isso, com solidariedade”, finalizou.

Complexo - O hospital contará com tecnologia de ponta no tratamento do câncer e os tratamentos serão 100% gratuitos a todos os pacientes. Dessa maneira, as doações para a viabilização deste complexo são de fundamental importância para possibilitar a construção do Hospital de Amor de Barretos em Dourados.

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