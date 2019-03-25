UFMS em Aquidauana seleciona candidatos para Mestrado em Estudos Culturais

O Câmpus de Aquidauana da UFMS está selecionando candidatos para o seu novo Mestrado, em Estudos Culturais, que terá sua primeira turma em 2019.

O edita completo pode ser conferido no link: https://cpaq.ufms.br/mestrado-em-estudos-culturais-divulga-edital-de-selecao-para-2019/