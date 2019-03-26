Mulher bate em marido com cabo de aço e martelo de carne em Aquidauana

Uma mulher de 23 anos foi denunciada à Polícia Civil de Aquidauana na manhã desta terça-feira, por ter agredido na data de ontem, o marido, de 26 anos, na região do bairro Serraria.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem disse que durante discussão, ela o agrediu com cabo de aço e com um martelo de socar carne, deixando lesões na mão direita, nos dois braços, dedos, ombros e costas.

Além disso, a mulher ainda jogou as roupas dele no quintal e rasgou algumas peças. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.