Acidente entre moto e carro deixa três feridos na Duque de Caxias

Acidente entre motocicleta e um carro deixou três feridos na noite de ontem (26) entre a Duque de Caxias e Rua Sete de Setembro em Aquidauana.

As informações sobre a dinâmica do acidente ainda são apuradas pela polícia. Devido a batida, os ocupantes da moto – um homem de 27 e uma jovem de 21 anos – sofreram ferimentos pelo corpo e foram encaminhados para o Pronto Socorro pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Já o carro era ocupado por uma mulher de 46 anos. Aparentemente ela não se feriu, porem ao desembarcar do veículo se queixava de fortes dores e também foi socorrido para a unidade de saúde.

*Com informações de Francis Leone