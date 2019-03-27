Acidente entre moto e carro deixa três feridos na Duque de Caxias

Aquidauana
Batida aconteceu na noite de ontem (26) no cruzamento com a Rua 7 de Setembro
Acidente entre motocicleta e um carro deixou três feridos na noite de ontem (26) entre a Duque de Caxias e Rua Sete de Setembro em Aquidauana.
As informações sobre a dinâmica do acidente ainda são apuradas pela polícia. Devido a batida, os ocupantes da moto – um homem de 27 e uma jovem de 21 anos – sofreram ferimentos pelo corpo e foram encaminhados para o Pronto Socorro pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Já o carro era ocupado por uma mulher de 46 anos. Aparentemente ela não se feriu, porem ao desembarcar do veículo se queixava de fortes dores e também foi socorrido para a unidade de saúde.
*Com informações de Francis Leone
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS